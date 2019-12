Resident Evil 3 Remake, sviluppo quasi ultimato: sarà più action di RE 2 Remake

Nell'ultimo numero di Famitsu, noto magazine nipponico, ha trovato spazio un'intervista a Masao Kawada e Peter J. Fabiano, entrambi producer al lavoro sul remake di Resident Evil 3.

Dalla chiacchierata, tradotta dalla redazione di Dualshockers, sono emersi alcuni interessanti dettagli sull'approccio scelto da Capcom per la realizzazione del gioco. Tra questi ultimi spicca ad esempio l'intenzione di rendere Resident Evil 3 maggiormente orientato verso il genere action rispetto quanto fatto con Resident Evil 2, senza tuttavia compromettere le atmosfere della serie. Confermati per il remake anche alcuni cambiamenti rispetto al gioco originale, che, di nuovo, saranno complessivamente maggiori rispetto a quanto visto con il rifacimento del secondo capitolo. Alcuni cambiamenti hanno infine coinvolto il design di Jill Valentine: il team è tuttavia consapevole dell'affetto che i fan di Resident Evil provano per il personaggio e ha scelto di non stravolgerne l'immagine.



Infine, i due producer hanno condiviso buone notizie sullo stato dei lavori. Il team Capcom è infatti attualmente impegnato con gli ultimi ritocchi, i quali sarebbero ormai ultimati per circa il 90%. A confermare che lo sviluppo di Resident Evil 3 procede senza intoppi sono le parole di Masao Kawada, che ha garantito che non ci saranno ritardi rispetto alla data di pubblicazione annunciata, corrispondente al 3 aprile 2020.