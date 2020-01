Resident Evil 3 Remake: vediamo il tema per PS4 sbloccabile con il preorder

Il preorder digitale di Resident Evil 3 Remake sul PlayStatione Store include un tema speciale per PS4. Se siete curiosi di vederlo in azione, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima alla notizia.

Effettuando il preorder di Resident Evil 3 Remake sul PS Store si ottengono i seguenti bonus:

Resident Evil 3 Special Theme per PS4

Pacchetto costumi classici che include l'outfit originale di Jill Valentine e la capigliatura originale di Carlos Oliveira

Si tratta degli stessi bonus che potete ottenere preordinando il gioco anche in edizione fisica, presso ogni punto vendita aderente all'iniziativa. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il tema speciale di Resident Evil 3 Remake per PS4 è caratterizzato dalla key art del titolo visibile sullo sfondo, accompagnato a sua volta da uno dei temi principali del gioco. Un buon modo, insomma, per entrare nell'atmosfera del survival horror targato Capcom.

Ricordiamo che il titolo è previsto in uscita il 3 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per ingannare l'attesa potete leggere la nostra anteprima di Resident Evil 3 Remake.

Cosa vi aspettate dal nuovo remake del survival horror di Capcom? Avete già preordinato il gioco, o pensate di farlo a breve? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.