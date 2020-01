Resident Evil 3 Remake: la versione PC sarà protetta da Denuvo

È appena arrivata la conferma direttamente dalla pagina ufficiale Steam circa la presenza del chiacchieratissimo sistema di protezione Denuvo nella versione PC del remake di Resident Evil 3.

Stando infatti a quanto dichiarato sulla pagina dedicata al gioco sul client Valve, il gioco sarà protetto dall'anti-tamper proprio come i suoi predecessori, che dovrebbe quindi tutelare le vendite almeno per le prime settimane/mesi dall'uscita. La notizia è arrivata non senza stupire alcuni appassionati, convinti che il DRM potesse non arrivare nel nuovo remake in seguito alla sua rimozione da Resident Evil 2 Remake solo qualche mese fa.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Ad accompagnare l'uscita della versione standard ci sarà anche la Collector's Edition di Resident Evil 3 Remake con tanto di statuetta di Jill Valentine, già terminata presso quasi tutti i rivenditori italiani autorizzati.

A proposito della serie horror Capcom, pare che lo sviluppo di Resident Evil 8 sia ripartito da zero negli ultimi mesi e che l'azienda di Osaka sia al lavoro su un nuovo Resident Evil non ancora annunciato.