Resident Evil 3 Remake è sempre più vicino: trapela la copertina del gioco!

Il sito GamStat ha inserito nel proprio database le copertine di Biohazard 3, Biohazard 3 Z Version e Resident Evil 3, confermando di fatto l'esistenza del tanto chiacchierato remake di Resident Evil 3 Nemesis, che potrebbe essere annunciato la prossima settimana.

La copertina che trovate qui sotto proviene proprio da GamStat, sito tracker degli ultimi titoli aggiunti sul PSN e altri store digitali, questo vuol dire che Capcom sta preparando la pagina del prodotto in vista del possibile annuncio, apparentemente fissato per i The Game Awards 2019, come indicato nelle scorse settimane da alcuni insider ben informati.

Lo show di Geoff Keighley si terrà a cavallo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, alle 02:30 del mattino, in questa occasione la casa di Osaka potrebbe svelare Resident Evil 3 Nemesis Remake, in uscita nel 2020 o 2021 su piattaforme non ancora confermate ma ipotizzabili in PC, PS4, Xbox One e magari PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato ma la fonte non sembra lasciare spazio a dubbi riguardo l'effettivamente esistenza del remake di Resident Evil 3, quest'ultimo già ipotizzato da mesi dalla nostra redazione a seguito della prova della beta di Project REsistance.