Resident Evil 3 Remake: il video introduttivo circola online, attenti agli spoiler

Sembra che in Francia stiano circolando anzitempo delle copie di Resident Evil 3 Remake, titolo che non dovrebbe arrivare sugli scaffali prima del prossimo 3 aprile.

Come spesso accade in situazioni del genere, ha già cominciato a circolare in rete del materiale tratto del gioco completo, che potrebbe rappresentare un vero e proprio spoiler per i giocatori che non vogliono rovinarsi la sorpresa. Poco fa, ad esempio, è apparso il video introduttivo su piattaforme come Twitter e Dailymotion: Capcom se n'è accorta in tempo ed è subito intervenuta, facendo rimuovere alacremente il filmato dai servizi summenzionati.

In rete è in ogni caso reperibile la descrizione del filmato, e non è escluso che nelle prossime ore possano spuntare altri video, immagini o spoiler d'altro genere. Alla luce di ciò, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di prestare attenzione mentre navigate. Anche se la storia di Resident Evil 3 è ben nota, Capcom ha introdotto un bel po' di novità, e sarebbe un peccato scoprire cosa ha preparato per i giocatori prima del tempo.

Intanto, se proprio non riuscite a resistere, potete scaricare e giocare la demo di Resident Evil 3 Remake su PS4, Xbox One e PC. È inoltre già stato reso noto che Resident Evil 3 Remake riceverà una patch al day-one.