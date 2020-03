Resident Evil 3 Remake: un video ci mostra la demo su PC a 4K/60FPS con HDR su una 2080Ti

Vi state chiedendo com'è giocare la demo di Resident Evil 3 Remake su un PC di fascia alta con tutti i dettagli al massimo delle possibilità, risoluzione 4K e HDR? Allora abbiamo il filmato che fa al caso vostro.

Nel corso delle ultime ore è stato infatti pubblicato sul canale YouTube ufficiale di EVGA, azienda che produce hardware per PC, un particolare video che mostra il survival horror targato Capcom girare su una potentissima Nvidia GeForce RTX 2080TI, costosissima scheda video che riesce a gestire al meglio il titolo. Il risultato, come potete ben immaginare, è a dir poco incredibile e potete vederlo con i vostri occhi nel filmato di circa 8 minuti che ci mostra la versione dimostrativa del gioco in movimento. Purtroppo il video non mostra la demo nella sua interezza e per scoprire come finisce questa versione di prova dovrete scaricare la demo gratuita su PlayStation Store, Xbox Live o Steam.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e Steam. All'interno del gioco sarà presente sin dal lancio anche la modalità multigiocatore Resistance, la cui open beta potrà essere provata gratuitamente nel corso dei prossimi giorni.

Sapevate che sulle nostre pagine è presente una guida con i consigli per affrontare al meglio la demo di Resident Evil 3 Remake?