Resident Evil 3 e Resistance: nuovi costumi e contenuti aggiuntivi

Capcom ha annunciato un piccolo update per Resident Evil Resistance e Resident Evil 3, che comprende dei costumi di Resident Evil 2 per il primo e dei contenuti aggiuntivi per il secondo.

Resident Evil Resistance ha da qualche mese accolto il Nemesis tra le fila dei suoi non morti e questo pacchetto di contenuti aggiuntivi, in arrivo ad agosto, vi permetterà di affrontarlo vestendo i panni di Leon Kennedy e Claire Redfield, i protagonisti di Resident Evil 2. Non si tratta comunque di vere e proprie skin e sarà quindi possibile personalizzare il cast di Resistance soltanto fino ad un certo punto, con la giacca rossa di Claire o l'uniforme S.T.A.R.S. di Leon.

Per quanto riguarda Resident Evil 3 al momento non sono previste espansioni, di conseguenza il pacchetto DLC permetterà semplicemente di acquistare tutti i bonus altrimenti sbloccabili tramite i punti guadagnati in gioco. Questi oggetti sono ottenibili normalmente completando il gioco nelle modalità più difficili o compiendo determinate azioni durante la propria partita, ma la possibilità di comprarli con soldi reali potrebbe essere utile a chi vuole giungere alla fine della storia di Racoon City senza troppe difficoltà. Non è ancora noto il prezzo di entrambi questi contenuti, ma è realistico aspettarsi che si aggireranno intorno ai 2,99 € come per gli altri pacchetti di Resistance.