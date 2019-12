Resident Evil 3 rischia un rinvio? Capcom spiega come procede lo sviluppo del Remake

Nel corso dell'ultima intervista concessa a Weekly Famitsu, il produttore di Capcom Masao Kawada ci ha aggiornati sull'attuale stadio di sviluppo di Resident Evil 3 Remake per rispondere indirettamente a chi teme che il kolossal horror possa essere a rischio rinvio.

Discutendo delle stringenti tempistiche di lancio fissate per la reinterpretazione current-gen di Resident Evil 3, Kawada ha dichiarato che il titolo si trova attualmente in una fase di sviluppo tanto avanzata da essere ormai prossimo a raggiungere la fase Gold che, nel gergo videoludico, rappresenta il momento in cui vengono stampate le copie del gioco su supporto fisico.

Di conseguenza, secondo il dirigente giapponese, non c'è alcun pericolo di posticipo: la data di lancio del Remake di RE3 era e continua ad essere prevista per il 3 aprile del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Per rasserenare ulteriormente gli animi dei fan di Resident Evil che attendono con ansia l'uscita di questo titolo, il produttore di Capcom spiega che, allo stato attuale, il gioco è ormai completo al 90% e che il 10% restante della fase di sviluppo serve solo a finalizzare il codice principale e operare gli aggiustamenti necessari per arrivare all'agognata "versione 1.0".

Il chiarimento di Kawada s'accompagna alle parole, pronunciate sempre dalle colonne di Weekly Famitsu, incentrate sulla natura action di Resident Evil 3 Remake.