Resident Evil 3 in sconto su Amazon, nuova offerta a tempo limitato

Da oggi e per un periodo limitato, Resident Evil 3 Remake per PlayStation 4 è in offerta su Amazon in vendita con quasi il 40% di sconto rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 69,99 euro.

"Durante le ore da incubo che anticipano e seguono gli eventi di Resident Evil 2, solo tu puoi aiutare la sopravvissuta Jill Valentine, agente della S.T.A.R.S., a fuggire da una città afflitta da un'orrenda epidemia virale. Ma gli zombie non sono l'unica minaccia in cerca del tuo sangue. Anche Nemesis T-Type, l'enorme arma biologica quasi impossibile da distruggere, è sulle tue tracce. Questa brutale mostruosità utilizza un arsenale di armi dalla potenza devastante per darti la caccia a Raccoon City: ormai nessun luogo è più sicuro."

Ricordiamo come non siano previsti DLC o espansioni per Resident Evil 3, Capcom ha dichiarato che si tratta di un progetto ormai completo e dunque non c'è necessità di attendere una riedizione con contenuti extra. Se siete interessati approfittatene subito perchè Amazon non ha comunicato la data di scadenza di questa promozione.