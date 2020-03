Resident Evil 3: scoperti nella demo riferimenti a Nintendo Switch ed eShop

I dataminer hanno analizzato il codice della demo di Resident Evil 3 Remake scoprendo interessanti riferimenti a Nintendo Switch e Nintendo eShop. Che il gioco possa arrivare anche sulla console della casa di Kyoto?

Nello specifico il dataminer FluffyQuack (lo stesso che ha scoperto il New Game Plus in RE3 Remake) ha scoperto alcune linee di codice legate ai messaggi che invitano a non spegnere la console (Switch inclusa) e altre righe legate al preordine ed all'acquisto su tutti gli store digitali, tra cui Nintendo eShop.

Come noto, Resident Evil 3 Remake non è in fase di sviluppo per Nintendo Switch, o almeno Capcom non ha annunciato nulla a riguardo e allo stato attuale il gioco è stato confermato solamente per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Ricordiamo che in passato la compagnia ha portato Resident Evil 7 Biohazard su Nintendo Switch tramite Cloud (solo ed esclusivamente in Giappone), una simile eventualità potrebbe ripetersi con Resident Evil 3 Remake?

E' presto per dirlo e non è escluso che le linee di codice in questione, a dire il vero piuttosto generiche, possano essere stata riutilizzate da altri giochi Capcom usciti anche su Nintendo Switch, restiamo comunque in attesa di eventuali chiarimenti.