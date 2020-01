Resident Evil 3, sequenza introduttiva: ricreata da un fan con la grafica del remake!

L'annuncio del remake di Resident Evil 3 ha scatenato l'entusiasmo dei fan della storica serie horror, in particolare di coloro che già avevano avuto modo di riavventurarsi tra le strade di Racoon City in occasione del lancio di Resident Evil 2 Remake.

Alla data di pubblicazione del gioco non manca moltissimo, ma un appassionato ha comunque voluto provare ad ingannare l'attesa dedicandosi ad una particolare opera di "ristrutturazione". Utilizzando il materiale sin ad ora reso disponibile dal team di Capcom, l'utente YotuTube "MyExcavation" ha provato a ricreare la sequenza introduttiva del gioco esordito sul mercato nell'ormai lontano 1999. Accompagnando alle immagini le musiche originali, il giocatore ha dato vita al filmato che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per rinfrescarvi la memoria e realizzare un confronto, in calce potete invece trovare la sequenza introduttiva del Resident Evil 3: Nemesis originale. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto dallo YotuTuber?



Recentemente, il team di Capcom ha pubblicato un nuovo trailer del remake di Resident Evil 3, con il quale è stato ufficialmente mostrato il temibile Nemesis in azione. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 3 aprile. Per essere certi di non esservi persi neppure il minimo dettaglio presente nell'ultimo filmato, potete dedicarvi alla lettura della nostra analisi del nuovo trailer di RE3 Remake.