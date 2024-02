Resident Evil 3: che spavento il primo incontro con Nemesis!

Nonostante gli innumerevoli giochi pubblicati nel corso del tempo e con creature sempre più mostruose, il Nemesis continua ad essere uno dei nemici più iconici e temuti di tutto il franchise di Resident Evil, rimasto per sempre impresso nel cuore e nella mente degli appassionati.

Al centro di Resident Evil 3, che aveva per l'appunto come sottotitolo "Nemesis" proprio per mettere in risalto la centralità del terrificante mostro nell'avventura, la temibile BOW dell'Umbrella Corporation era diverso da qualunque altro nemico visto nella serie fino a quel momento: venne infatti caratterizzato come un vero e proprio inseguitore dalla potenza devastante ed apparentemente invincibile, che poteva anche comparire dal nulla durante i nostri peregrinaggi attraverso le strade di Raccoon City nei panni di Jill Valentine (a tal proposito qual è la miglior eroina di Resident Evil tra Jill e Claire?)

Sin dalle prime battute del gioco si intuisce bene quanto Nemesis sia un nemico estremamente pericoloso: lo stesso Brad Vickers dice con voce terrorizzata alla collega Jill che "lui" è in città ed è alla ricerca degli ultimi membri sopravvissuti della S.T.A.R.S. con l'intenzione di eliminarli una volta per tutte. Basta avanzare ancora un poco nell'avventura per arrivare infine all'atteso e temuto incontro con la creatura. Mentre Jill sta per entrare nella Stazione di Polizia dell'RPD, un Brad gravemente ferito arriva a sua volta: neanche il tempo di parlare all'amica che di botto sullo schermo compare proprio lui, il Nemesis, che uccide immediatamente Brad trafiggendogli la testa con il suo tentacolo.

A quel punto il gioco ci offre una scelta: combattere il Nemesis oppure cercare subito rifugio nella Stazione. Provare ad affrontarlo è utile per recuperare una scheda S.T.A.R.S. dal corpo di Brad in modo così da velocizzare la nostra esplorazione dell'RPD, e qualora si riesca ad abbattere il nemico con le munizioni a disposizione si ricevono in cambio le preziose parti della Eagle con le quali modificare la nostra pistola. Tuttavia il primo scontro con Nemesis avviene pur sempre nelle fasi iniziali di Resident Evil 3 e non è dunque da escludere che il giocatore ancora non abbia risorse sufficienti per sconfiggerlo momentaneamente: in quel caso allora non c'è alcuna vergogna nel scegliere la fuga dentro la Stazione. A prescindere si tratta soltanto del primo incontro di una lunghissima serie nel corso dell'avventura, con la BOW che un poco alla volta si fa sempre più aggressiva e pericolosa tra lanciarazzi e mutazioni varie.

Nemesis è diventato iconico proprio per la sua caratterizzazione da inseguitore invincibile, motivo per cui viene considerato tra i nemici più potenti mai progettati da Capcom per la sua serie. E a tal proposito chi vincerebbe in uno scontro tra Nemesis e Mr X di Resident Evil?