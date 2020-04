Resident Evil 3: dove trovare il Fucile a Pompa M3

Il fucile a pompa M3 è una delle armi più potenti che è possibile trovare nelle prime fasi della campagna di Resident Evil 3 Remake. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come ottenerlo per aggiungerlo al vostro armamentario.

Il fucile a pompa M3 si trova nell'area centrale di Raccoon City, dove dovrete recarvi per riavviare la metropolitana stando agli ordini di Mikhail. Si tratta di un'arma opzionale che vale assolutamente la pena raccogliere, dato che vi tornerà estremamente utile negli scontri ravvicinati.

Dove trovare il Fucile a Pompa M3 in Resident Evil 3 Remake

Come potete vedere all'inizio del filmato proposto in apertura, la prima cosa da fare è procurarsi una tronchesi, strumento necessario per spezzare le catene che bloccane porte e armadietti. Tra le strade centrali di Raccoon City, troverete una tronchesi all'interno di un magazzino raggiungibile dopo aver spento le fiamme con l'idrante.

Dopo esservi procurati la tronchesi, non vi resta che attraversare il locale Moon's Donuts (quello con la tenda viola e l'insegna con lo shuttle e la ciambella), girare a destra ed entrare nell'edificio della Kite Bros Railway. Una volta entrati percorrete il corridoio a sinistra, girate a destra e aprite la prima porta a destra: qui troverete la stanza con il fucile a pompa M3. L'arma è custodita in una cabina chiusa con la catena: non vi resta che spezzare la catena con la tronchesi e raccogliere l'arma!

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 3 Remake.