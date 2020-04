Resident Evil 3: dove trovare Gemma Rossa, Blu, Verde e risolvere l'enigma dell'orologio

L'enigma dell'orologio è uno dei primi puzzle da risolvere nel remake di Resident Evil 3. In questa mini-guida vi spieghiamo come venirne a capo, mostrandovi dove trovare la gemma rossa, blu e verde.

Prima di risolvere di questo enigma è necessario procurarsi il grimaldello e la tronchese, due strumenti necessari per proseguire nell'avventura. Se ancora non lo avete preso, vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega dove trovare il grimaldello e dove trovare la tronchese in Resident Evil 3.

Dopodiché, per risolvere l'enigma dell'orologio dovete procurarvi la gemma rossa, la gemma blu e la gemma verde. Vediamo dove si trovano.

Dove trovare la Gemma Rossa

La gemma rossa si trova nel negozio di giocattoli del centro di Raccoon City, all'interno della scatola poggiata sul tavolo all'ingresso. La porta del negozio è chiusa con un lucchetto che potete sbloccare grazie al grimaldello. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come raggiungere il negozio e ottenere la gemma, vi basta guardare il video in cima a partire dal minuto 00:38.

Dove trovare la Gemma Blu

A pochi passi dal negozio di giocattoli trovate un supermercato. Per aprire la porta è necessario spezzare la catena con la tronchese. Sul bancone all'ingresso trovate la scatola che contiene la gemma blu, come mostrato nel video a partire dal minuto 02:16.

Dove trovare la Gemma Verde

Sempre nel centro di Raccoon City, la gemma verde si trova all'interno della scatola che potete trovare nella cucina del negozio di ciambelle, come potete vedere nel filmato proposto in cima a partire dal minuto 02:41.

Come risolvere l'enigma dell'orologio

L'orologio si trova nella safe room della stazione della metropolitana. Inserendo le tre gemme appena trovate, otterrete in ricompensa una bomba a mano (per la gemma rossa), un accessorio per il fucile a pompa (gemma blu) e un borsello (gemma verde), quest'ultimo utile per espandere l'inventario di Resident Evil 3.