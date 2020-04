Resident Evil 3: dove trovare tutti i Potenziamenti delle Armi

Dopo avervi spiegato come ottenere il Lanciagranate MGL, in questa mini-guida di Resident Evil 3 Remake vi mostriamo dove trovare tutte i potenziamenti delle armi, in modo da aumentare al massimo l'efficacia delle vostre bocche da fuoco.

In Resident Evil 3 Remake ci sono in tutto 3 potenziamenti per la Pistola, 3 per il Fucile a Pompa, tre per il Fucile d'Assalto e 1 per la Magnum. Di seguito vi spieghiamo dove trovarli tutti, aiutandovi anche con un riferimento visivo grazie al filmato proposto in apertura.

Dove trovare i Potenziamenti della Pistola

Mirino (video dal minuto 0:00): all'interno della cassaforte che si trova nell'appartamento di fronte la farmacia, che potete raggiungere salendo le scale d'acciaio. La combinazione della cassaforte è "9 sinistra - 1 destra - 8 sinistra".

Caricatore esteso (video dal minuto 1:32): sconfiggendo Nemesis dopo aver ripristinano l'alimentazione della metropolitana.

Equilibratore (video dal minuto 2:00): sconfiggendo Nemesis dopo aver programmato il percorso del treno.

Dove trovare i Potenziamenti del Fucile a Pompa

Scorta tattica (video dal minuto 0:34): usando la gemma verde nell'orologio, come vi abbiamo spiegato nella nostra guida all'enigma dell'orologio.

Canna semi-automatica (video dal minuto 2:35): nel negozio di armi Kendo di Raccoon City, su uno scaffale a sinistra quando entrate nell'edificio.

Porta-cartucce (video dal minuto 4:24) - nella gigantesca stanza in cui è necessario individuare tre micce per alimentare l'ascensore. Usate l'interruttore dell'ascensore accanto alla scala per accedere a un angolo del magazzino. Qui troverete una valigetta sul retro.

Dove trovare i Potenziamenti del Fucile d'Assalto

Mirino (video dal minuto 3:06): nella stazione di polizia, nell'ufficio al primo piano.

Impugnatura tattica (video dal minuto 3:30): nell'ospedale. Non appena saltate fuori dalla finestra del primo piano nel cortile, guardate subito alla vostra destra. L'impugnatura tattica sarà posizionata sopra un vaso.

Caricatore doppio (video dal minuto 3:56): al secondo piano dell'ospedale, dentro la cassaforte che si trova dietro al bancone della postazione delle infermiere. La combinazione per aprirla è "9 destra - 3 sinistra".

Dove trovare i Potenziamenti della Magnum

Canna estesa (video dal minuto 5:11): nella stanza di sorveglianza del deposito sotterraneo, in una valigetta bianca dietro il gigantesco pannello di controllo.

A proposito di casseforti e armadietti chiusi, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come aprirli tutti grazie alla guida con i codici e combinazioni di Resident Evil 3 Remake.

Voi siete già riusciti a ottenere tutti i potenziamenti delle armi? Fatecelo sapere nei commenti. Se ce l'avete fatta, sicuramente potrebbero tornarvi di aiuto per ottenere il grado S in Resident Evil 3 Remake.