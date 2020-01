Resident Evil 3: è ufficiale, il remake sarà doppiato e sottotitolato in italiano

Per la gioia di tutti i giocatori italiani, Capcom ha appena annunciato ufficialmente che il remake di Resident Evil 3 godrà del pieno supporto alla lingua italiana e quindi, oltre ai classici sottotitoli, includerà anche il doppiaggio.

La conferma è appena arrivata sui canali social ufficiali di Capcom Italia, dove l'azienda di Osaka ha rassicurato i giocatori italiani sul fatto che, esattamente come visto nel remake del secondo capitolo della serie, anche questa volta i protagonisti parleranno la nostra lingua. Si tratta di un accorgimento che verrà sicuramente apprezzato da moltissimi giocatori, i quali rigiocheranno o giocheranno per la prima volta ancor più volentieri questa avventura che ci metterà contro il mostruoso Nemesis.

A corredare l'annuncio c'è anche l'ulteriore conferma del fatto che il gioco non subirà alcun rinvio ed arriverà come previsto sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 aprile 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale del client Valve, inoltre, pare che Resident Evil 3 Remake sarà protetto da Denuvo come ormai la quasi totalità dei titoli Capcom che arrivano su PC.