Resident Evil 3 uscirà a marzo? La data trapela da un rivenditore inglese

Dopo aver dato un'occhiata alla copertina di Resident Evil 3 Remake, in attesa della presentazione ufficiale del gioco possiamo farci un'idea sulla finestra di lancio del titolo. Il remake di Resident Evil 3 potrebbe uscire a marzo 2020? Questa è la data riportata da un retailer inglese.

Come potete vedere nei seguenti link, le versioni PS4 e Xbox One di Resident Evil 3 Remake sono state catalogate dal retailer inglese Base.com, con data di uscita fissata per il 31 marzo 2020.

Naturalmente la data in questione potrebbe essere un semplice placeholder, vale a dire una data provvisoria segnalata dal retailer in attesa che Capcom annunci la finestra di lancio ufficiale del gioco. Oppure il gioco potrebbe arrivare effettivamente verso la primavera del 2020?

Il 31 marzo verrebbe inoltre di martedì, e sappiamo che di solito Capcom lancia i suoi giochi di punta il venerdì, un giorno della settimana strategicamente più conveniente. Allo stato attuale, dunque, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze e aspettare ulteriori dettagli in merito dal publisher.

Intanto restiamo in attesa della presentazione ufficiale di Resident Evil 3 Remake, che secondo diverse voci potrebbe avvenire durante lo State of Play 2019 di Sony (e di sicuro non ai Game Awards 2019).