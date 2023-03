Resident Evil 4 diventa un anime stile Heidi: ecco Leon and the Mysterious Village!

Nella nostra vita tutto avremmo immaginato tranne di vedere Resident Evil 4 trasformato in un anime della Nippon Animation realizzato con lo stile delle opere della serie World Masterpiece Theater, che include produzioni come Heidi, Anna dai capelli Rossi, Marco e Lovely Sara, piuttosto celebri anche in Italia.

Leon and the Mysterious Village è il nome della miniserie di cortometraggi realizzata da Capcom in collaborazione con Nippon Animation, il primo episodio è intitolato "Looking for Ashley" e dura poco meno di un minuto, disponibile sia in versione giapponese che localizzato in lingua inglese.

Gli appassionati di animazione giapponese non faticheranno a riconoscere il tratto tipico delle serie del World Masterpiece Theater, un filone di cui fanno parte serie anime molto popolari spesso basate su romanzi occidentali come Una per tutte, tutte per una, Piccolo Lord, Papà Gambalunga, Cantiamo Insieme, Una classe di monelli per Jo, Lucy May e Peline Story.

Un crossover decisamente particolare per promuovere il lancio di Resident Evil 4 Remake, in uscita il 24 marzo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Vi è piaciuto il primo episodio di Leon and the Mysterious Village? Per saperne di più sul gioco Capcom invece vi rimandiamo alla nostra recensione del remake di Resident Evil 4.