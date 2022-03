Resident Evil 4, aspettando il remake: un fan realizza la versione PS1 del gioco Capcom

Da molto tempo ormai si susseguono rumor che danno per certo lo sviluppo di Resident Evil 4 Remake, che potrebbe essere anche molto diverso dall'originale stando ai report. Finora però Capcom non ha mai mostrato ufficialmente il progetto, ancora avvolto nel mistero.

In attesa quindi di scoprire se un rifacimento del quarto capitolo dell'iconica serie horror esiste davvero, un fan si sta nel frattempo divertendo nella realizzazione di un demake del gioco, immaginandolo come se fosse uscito ai tempi della prima PlayStation. Il canale Youtube Rustic Games BR ha già pubblicato diversi video del Fan Demake di Resident Evil 4, di cui uno molto recente che raffigura il celebre combattimento tra il protagonista Leon S. Kennedy ed El Gigante nelle prime fasi dell'avventura originale.

La reinterpretazione in chiave PSX del grande classico del 2005 riprende le atmosfere, le meccaniche e le inquadrature fisse dei primissimi capitoli, trasmettendo per davvero la sensazione di essere uscito direttamente dalla fine degli anni '90 come i suoi predecessori. Il lavoro svolto è senza dubbio molto intrigante: vi sarebbe piaciuto giocare Resident Evil 4 su PS1?

Restando sempre in tema di progetti amatoriali, è disponibile anche la remaster fanmade di Resident Evil 4 intitolata HD Project e che ha introdotto textures ad altissima definizione ed un migliore sistema di illuminazione. Ora manca solo l'annuncio del remake ufficiale da parte di Capcom.