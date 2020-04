Resident Evil 4: l'autore della Remaster fan made non teme RE 4 Remake

Albert, lo sviluppatore dilettante che sta dando forma alla Remaster fan made di Resident Evil 4, commenta le recenti indiscrezioni sulla partenza dei lavori per il progetto di Resident Evil 4 Remake da parte di Capcom.

Nel fornire un aggiornamento sullo stadio di sviluppo di RE 4 HD Reworked, il modder Albert si riallaccia ai rumor sul nuovo rifacimento del kolossal horror di Capcom per spiegare che "non mi interessa davvero se lo stanno sviluppando oppure no. Gli ultimi remake di Capcom sono molto diversi dalle versioni originali, che così facendo rimangono comunque dei giochi unici e degni di ricevere delle versioni rimasterizzate anche se solo tramite mod".

L'autore della Remaster fan made di Resident Evil 4 conferma così la sua volontà di proseguire lo sviluppo del progetto, ormai prossimo ad essere ultimato: nella sua versione finale, la mod in questione permetterà a tutti gli utenti del RE 4 originario su PC di accedere a un corposo pacchetto di texture ad altissima definizione e a degli effetti di illuminazione evoluti, oltre ad una revisione dell'interfaccia e alla possibilità di fruire il titolo a risoluzioni più elevate.

In attesa di conoscere la data di uscita di questa mod gratuita, vi ricordiamo che su queste pagine trovate tutte le informazioni sull'ancora non annunciato Resident Evil 4 Remake per PC, PlayStation 4, Xbox One e, in funzione della partenza sempre più prossima della nextgen, PS5 e Xbox Series X.