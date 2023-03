Resident Evil 4: avvistate online le copie retail del remake di Capcom

In attesa di scoprire se davvero la demo di Resident Evil 4 verrà lanciata stasera subito dopo il nuovo evento fissato da Capcom, emergono online già da ora le immagini delle copie fisiche dell'atteso remake della saga survival horror.

Le prime testimonianze delle copie fisiche di Resident Evil 4 Remake sono state avvistate sulle pagine di ResetEra, dove sono apparsi le foto delle custodie dell'edizione PlayStation 5 del gioco. Al momento gli avvistamenti sembrano essere esigui, e tutti provenienti dai rivenditori che evidentemente si stanno preparando alla messa in vendita del nuovo remake di Capcom.

Sebbene manchino poco più di due settimane all'esordio ufficiale, non è da escludere che alcuni negozi decidano di mettere prematuramente in circolazione il titolo. Per questo motivo, in particolar modo se non aveste mai giocato alla versione originale, vi invitiamo ad essere cauti per non incappare in alcun tipo di spoiler prima di intraprendere personalmente il viaggio di Leon S. Kennedy. Capcom, inoltre, ha sì dichiarato che il gioco sarà fedele al cult del 2005, ma ha al contempo anticipato che Resident Evil 4 Remake saprà soprendere anche i fan storici.

Se anche voi avete avuto una brutta impressione al riguardo, sarete contenti di sapere che Capcom sistemerà la pioggia di Resident Evil 4 Remake con una patch al day one.