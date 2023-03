Resident Evil 4 meglio di COD Modern Warfare 2 su Steam, e non è ancora uscito

Resident Evil 4 Remake è ormai prossimo al suo debutto su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation, fissato al 24 marzo 2023, ma già adesso si sta togliendo le prime soddisfazioni in termini commerciali. A distanza di tre giorni dal lancio, i pre-order su Steam decretano i primi successi per l'opera Capcom.

Stando ai dati emersi su SteamDB, il rifacimento dell'iconico Resident Evil 4 risulta essere il gioco a pagamento più venduto sulla piattaforma di Valve, ritrovandosi dietro solamente a Steam Deck ed a Counter Strike Global Offensive, rispettivamente un hardware ed un free to play. L'attesa nei confronti del titolo Capcom è tale che, tra le produzioni non gratuite, Resident Evil 4 Remake supera anche un prodotto sempre molto popolare come Call of Duty Modern Warfare II, che lo segue a ruota. In Top 10 emergono altri giochi piuttosto apprezzati dalla community come Sons of the Forest, oltre a Red Dead Redemption II che a distanza di anni continua ad essere al centro delle attenzioni dei giocatori Steam.

I grandi risultati del Survival Horror d'azione vengono confermati anche guardando la chart italiana su Steam, che lo vede sempre al primo posto ed ancora una volta davanti a Modern Warfare II. Insomma, l'attesa nei confronti del gioco è consistente, alla luce anche delle sue qualità: la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake conferma infatti che siamo davanti ad un rifacimento di elevata caratura che non mancherà di regalare soddisfazioni ai fan della serie e del gioco originale.

Avete visto la parodia anime di Resident Evil 4 Remake in stile Heidi, tanto esilarante quanto inquietante?