Resident Evil 4 Collector's Edition: GameStop USA sta cancellando alcuni preorder

Come riportato da PlayStation LifeStyle e da insider come Wario64, GameStop USA starebbe cancellando alcuni preordini di Resident Evil 4 Collector's Edition negli Stati Uniti, ma che cosa sta succedendo esattamente e per quale motivo l'azienda sta cancellando preorder già pagati?

La compagnia ha invia una email ai clienti sottolineando come il preorder sia stato cancellato a causa di problemi con l'inventario, presumibilmente non ci sono abbastanza scorte di Resident Evil 4 Collector's Edition per PlayStation 5 e la catena ha accettato più preorder di quanto riesca effettivamente a soddisfarne.

Per questo motivo, sottolinea Wario64, i dipendenti di GameStop negli Stati Uniti hanno ricevuto una nota legata ai rimborsi del prodotto, inoltre i punti vendita non esporranno la Collector's Edition e queste non saranno disponibili per l'acquisto, solamente chi non ha visto il proprio preorder cancellato riceverà l'edizione da collezione.

C'è da dire che quanto riportato è valido per i soli Stati Uniti e non sappiamo quale sia la situazione in Europa e sopratutto in Italia, dove i preordini della Collector's Edition di RE4 Remake da 299.99 euro sono in realtà chiusi da molto tempo. La situazione è in continua evoluzione, vi aggiorneremo in caso di novità, fateci sapere nei commenti se avete prenotato questa edizione speciale di RE4.