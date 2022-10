Resident Evil 4 Collector's Edition ora preordinabile su Amazon, poche copie disponibili

É in preordine proprio adesso su Amazon Italia la Collector's Edition di Resident Evil 4 al prezzo di 299,99 euro per PS4, PS5 e Xbox Series X. Le scorte sono limitatissime, sul sito di GameStop sono durate pochissimi minuti.

All'interno della confezione troveremo:

Steelbook + Gioco

Box da collezione

Extra pack DLC

Colonna sonora digitale

Statuina di Leon

Artbook

Poster

Di seguito i link ai preordini:

Una volta esaurite le scorte sarà impossibile acquistarla al prezzo di listino, vi ricordiamo che la Collector's Edition uscirà in concomitanza con il gioco, quindi il giorno 24 marzo 2023. La spedizione è gratuita anche se non siete abbonati ad Amazon Prime.Resident Evil 4 è un remake dell'omonimo titolo del 2005, rivisitato in chiave moderna per offrire un survival horror all'avanguardia, mantiene l'essenza del gioco originale, introducendo allo stesso tempo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata.