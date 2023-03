Come si collega la trama di Resident Evil 4 alla storia di RE 1, 2 e 3?

Resident Evil 4 Remake si prepara a far rivivere in chiave moderna l'iconico quarto capitolo della serie Capcom. All'epoca della sua originale uscita, Resident Evil 4 segnava un nuovo inizio per il celebre franchise horror, non solo da un punto di vista ludico ma anche in termini narrativi.

Vi ricordate come si collega Resident Evil 4 a RE1, 2 e 3? Nonostante con il classico del 2005 si dia inizio ad una nuova storia, lasciandosi alle spalle Raccoon City, il T-Virus e l'Umbrella Corporation, Resident Evil 4 non è affatto un reboot e, anzi, è strettamente collegato alla timeline della serie.

Il filmato introduttivo faceva un breve riepilogo dei precedenti episodi, con il protagonista Leon S. Kennedy (già personaggio principale di Resident Evil 2 assieme a Claire Redfield) che raccontava la fine dell'Umbrella dopo il disastro di Raccoon City. Le vicende del quarto capitolo si svolgono nel 2004, sei anni dopo la precedente avventura di Leon, e lo portano in un remoto villaggio della Spagna alla ricerca di Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti rapita da un gruppo misterioso. Pur seguendo un nuovo corso, la storia di Resident Evil 4 avrà rimandi ai predecessori e vedrà il ritorno in scena anche di Ada Wong, spia che lo stesso Leon aveva incontrato durante la fuga da Raccoon City in RE2.

Anche Resident Evil 4 Remake è chiaramente collegato ai vecchi episodi ma, come già mostrato nella Chainsaw Demo (ecco a tal proposito come ottenere un'arma segreta nella Demo di Resident Evil 4 Remake), lo fa in una maniera diversa rispetto all'opera originale. Il rifacimento odierno si apre sempre con Leon che racconta i fatti passati, ma anziché narrare la fine dell'Umbrella si sofferma sui traumi che la drammatica esperienza vissuta in Resident Evil 2 Remake gli ha lasciato, e con i quali ancora combatte sei anni dopo, nonostante le fatiche ed i pericoli dell'addestramento militare affrontato per diventare un agente governativo al servizio del presidente americano. La nuova introduzione lascia intendere che in chiave narrativa il nuovo RE4 potrebbe essere ancora più legato ai precedenti capitoli, in particolare al remake di RE2, dunque non sono da escludere ulteriori riferimenti e collegamenti una volta disponibile il gioco completo.

