Resident Evil 4: cosa cambia tra originale e remake? 5 differenze!

Resident Evil 4 Remake si pone come obiettivo quello di offrire uno stile completamente nuovo al capolavoro Capcom pubblicato originariamente su GameCube nel 2005, rendendolo appetibile non solo per i veterani della serie ma anche per le nuove leve che ancora non l'hanno mai vissuto prima.

E sebbene Resident Evil 4 sarà un remake più fedele di RE2 e RE3, questo non significa che il gioco sarà una copia carbone del classico passato con grafica aggiornata. Alcune modifiche sono evidenti e sostanziali, già visibili dai trailer fin qui pubblicati ma confermate anche dalla stessa Capcom nel corso di varie interviste. Ecco dunque cinque cambiamenti significativi che Resident Evil 4 Remake apporta rispetto al gioco del 2005.

Nuove meccaniche di gioco

Oltre ad un vasto arsenale d'armi e le sue abilità atletiche, il protagonista Leon S. Kennedy potrà contare anche su due meccaniche del tutto inedite pensate appositamente per questo Remake. Leon potrà stavolta contare su un approccio stealth all'azione: potrà muoversi chinato così da ridurre al minimo i rumori prodotti dai suoi passi, per poi eseguire un'uccisione silenziosa e letale dei Ganados che incontra lungo il cammino. Il nostro agente può anche contare sull'inedita meccanica di parry, con la quale parare e contrastare gli attacchi dei nemici (ce ne saranno pure di inediti, a tal proposito), compresi alcuni potenzialmente letali.

Addio ai Quick Time Events

Elemento peculiare del Resident Evil 4 classico, in Resident Evil 4 Remake non ci saranno sequenze in Quick Time Event. Capcom lo ha confermato nel corso di varie interviste, spiegando tra l'altro come si svolgerà un'iconica boss fight in Resident Evil 4 Remake, che nel titolo originale era fortemente incentrata proprio sui QTE. Ciò di conseguenza comporterà modifiche più o meno sostanziali per tutti quegli scontri che in passato offrivano più momenti in QTE per dare al gioco un impatto ancora più spettacolare.

Narrativa rinnovata

Come visto con tutti i precedenti remake a tema Resident Evil, anche nel rifacimento del quarto capitolo ci saranno modifiche alla struttura narrativa. Gli eventi e personaggi chiave rimarranno ovviamente invariati così da non creare alcun tipo di incongruenza o paradosso temporale con il resto della serie, ma la storia ed i dialoghi avranno ritocchi volti a rendere più moderno e realistico lo svolgimento del racconto. Già dai trailer si possono notare dialoghi completamente nuovi rispetto all'originale RE4, ed anche il look ed il design di diversi personaggi è stato reinterpretato per dare così maggiore freschezza alla narrativa, che si prospetta tra l'altro maggiormente approfondita in questo remake.

Una Ashley più credibile

Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti che Leon deve salvare dalle grinfie dei Los Illuminados, non è esattamente tra i personaggi più amati dei fan di RE, che l'hanno sempre considerata irritante, fastidiosa e poco credibile all'interno del contesto del gioco. Uno degli obiettivi di Capcom con il remake è stato appunto dare nuova linfa vitale alla ragazza, rendendola più realistica come personalità e dandole anche un ruolo più incisivo durante il gameplay. Saranno infatti maggiori le interazioni ed i dialoghi tra Ashley e Leon, andando così ad arricchire non solo il comparto narrativo, ma anche quello ludico.

Atmosfere ancora più cupe

Resident Evil 4 Remake è indirizzato in maniera ancora più marcata verso atmosfere horror rispetto alla sua controparte del 2005. Ciò è stato evidente già dal reveal trailer del gioco, con la parte iniziale dell'avventura (ambientata di giorno nel vecchio RE4) che si svolge in piena notte. Capcom vuole fare in modo che la reinterpretazione odierna del suo classico sia maggiormente in linea con lo stile degli ultimi esponenti del brand, rendendolo più inquietante ed oscuro. Ciò si può notare anche solo da redesign dei Ganados, che appaiono ora molto più macabri e raccapriccianti. E con tutta probabilità anche alcune delle creature viste in RE4 si riveleranno molto più spaventose nel remake, grazie anche alle potenzialità della nuova generazione di console.