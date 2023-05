Resident Evil 4: un cosplay di Ada armata di fucile d'assalto per il capodanno lunare

L'operazione nostalgia intrapresa da Capcom è stata un successo di mercato. Negli Stati Uniti d'America, Resident Evil 4 Remake è stato il videogioco più venduto di marzo 2023, sorpassando anche Hogwarts Legacy. Di ritorno dal villaggio spagnolo di El Pueblo, ecco arrivare un fedele cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4.

Quello di Resident Evil 4 è un remake perfetto, che porta i giocatori a vivere un'avventura a metà tra horror e azione. Protagonista del titolo è uno dei personaggi più amati del mondo videoludico, Leon S. Kennedy, assoldato dal presidente degli USA per un'operazione di salvataggio. Sua figlia Ashley è stata rapita da una misteriosa organizzazione criminale.

Nel villaggio rurale al confine tra Spagna e Portogallo, Leon ritrova Ada Wong, la spia che pur essendo al servizio di Albert Wesker agisce di proprio conto. Proprio a lei è dedicata la bellissima interpretazione condivisa sui social dalla celebre cosplayer HaneAme.

In questo cosplay ritroviamo Ada con indosso il Lunar Qipao, l'abito tradizionale rosso floreale indossato in occasione del capodanno lunare cinese. Il lungo vestito è abbinato a dei tacchi alti, ma il suo aspetto accattivante e scosciato non deve ingannare. Ada imbraccia un fucile d'assalto, mentre sul fianco è riposta la sua fidata pistola 9mm.