Resident Evil 4: un cosplay di Ada Wong affronta l'espansione Separate Ways

Nel mese di marzo 2023 la community di appassionati ha potuto affrontare l'esperienza da brivido di Resident Evil 4 con un remake perfetto, a metà tra horror e azione. A qualche mese dall'uscita, quando gli utenti avevano già posato il pad, Ada Wong è tornata per sorprendere con un'avventura separata.

Da qualche giorno è disponibile Resident Evil 4 Remake Separate Ways, un'espansione che porta Ada Wong ad affrontare una missione pericolosa nel villaggio spagnolo in cui è ambientato il gioco originale. Resident Evil 4 Separate Ways è un DLC a pagamento dal costo contenuto che rivede le meccaniche di gameplay del remake con l'introduzione del rampino.

Separate Ways non sarà l'unica espansione per l'horror Capcom. La software house nipponica ha da poco ufficializzato Resident Evil 4 Remake VR, un DLC gratuito che permetterà agli utenti in possesso di PSVR2 di godere dell'avventura di Leon S. Kennedy sfruttando le potenzialità della realtà virtuale.

Mentre i videogiocatori sono impegnati con queste novità, la cosplayer Enot Alice Spiegel, in arte MightyRaccoon, rende omaggio alla spia protagonista di Separate Ways. In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4 vediamo l'anti-eroina di spalle e poi con un ombrello che la ripara dalla pioggia. Come di consueto, Ada indossa il suo iconico abito color vinaccio.