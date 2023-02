Resident Evil 4: un cosplay di Ada Wong bella come sulla copertina di una rivista

Mentre la community di giocatori da pochi giorni può godere dell'orrore di Resident Evil Village su PSVR 2, i fan più accaniti non fanno altro che attendere l'arrivo del remake di Resident Evil 4. Ecco allora che la spia Ada Wong è già pronta a tornare in azione.

In Resident Evil 4 Remake ci saranno alcune differenze rispetto all'originale uscito nel 2005 su Nintendo GameCube e successivamente su PlayStation 2. Quello che sicuramente non cambierà nel titolo in uscita a fine marzo 2023 sarà l'impatto che Ada Wong avrà sul pubblico.

Ada, la bellissima spia che veste in rosso, è sopravvissuta all'incidente di Raccoon City avvenuto nel secondo capitolo della saga ed ha consegnato un campione di virus G ad Albert Wesker. In Resident Evil 4 ha una missione simile, ossia quella di rubare un campione del virus Plaga per consegnarlo al malvagio antagonista.

In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4 possiamo ammirare la bella spia indossare il suo lungo abito elegante rosso su di un piedistallo come se stesse posando per una famosa rivista di moda. Nei due scatti condivisi dalla cosplayer ViKU_li Ada è prima girata di schiena e poi rivolta frontalmente con impugno la sua fidata pistola calibro 9mm.