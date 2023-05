Resident Evil 4: un cosplay di Ada Wong illuminata dal chiaro di luna

L'avventura action horror di Resident Evil 4 Remake ha riportato gli appassionati al fianco di Leon S. Kennedy in quello che molti considerano come il capitolo più riuscito della saga sviluppata da Capcom.

Resident Evil 4 Remake è ambientato in Spagna, e più di preciso nel piccolo villaggio di El Pueblo. In questo luogo sperduto dell'Europa, un gruppo conosciuto come Los Illuminados ha preso il controllo della regione soggiogando la popolazione con Las Plagas, parassiti che mutano gli ospiti trasformandoli in degli esseri senza controllo. Incaricato dal presidente degli Stati Uniti, Leon S. Kennedy dovrà mettersi sulle tracce di Ashley Gragam, rapita dalla misteriosa organizzazione.

Le differenze tra Resident Evil 4 Remake e il capitolo originale sono sostanziali, e si rifanno soprattutto sul comparto tecnico e sul gameplay. In quest'avventura spagnola, i giocatori ritrovano anche una delle protagoniste più apprezzate della saga horror, Ada Wong.

In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil vediamo la spia che si presta al piano di Alber Wesker aggirarsi per il Castello, una delle ambientazioni del titolo. All'esterno della cinta muraria e illuminata dal chiaro di luna, Ada studia la sua prossima mossa impugnando la sua inseparabile pistola 9mm. Ad aver condiviso questa meravigliosa interpretazione sui social media è la cosplayer Alin Ma.