Resident Evil 4: un cosplay di Ada Wong sulle tracce del virus Plaga

Un errore nei listini Steam aveva allarmato la community, ma Resident Evil 4 Remake non verrà rinviato. L'uscita del rifacimento del quarto capitolo della saga horror di Capcom è dunque confermata per il 24 marzo 2023. In questo cosplay di Ada Wong da Resident Evil siamo tuttavia già pronti ad affrontare il virus Plaga.

Mentre Resident Evil 4 Remake continua a mostrarsi in nuove immagini, gli appassionati fremono. In attesa di poter tornare a vestire i panni videoludici di Leon S. Kennedy nella missione che lo porta nel villaggio rurale di El Pueblo, la cosplayer Ksana Stankevich celebra il personaggio di Ada Wong.

La spia tornerà a mettere in mostra le sue capacità in Resident Evil 4 Remake. Assoldata al servizio di Albert Wesker dovrà mettersi sulle tracce del virus Plaga per recuperarne un campione. Ada Wong è tuttavia una donna impossibile da controllare e nel corso della storia deciderà di agire autonomamente senza rispettare gli ordini impartiti.

Nel cosplay che trovate in calce all'articolo troviamo Ada con indosso il suo outfit più classico e iconico, ossia quello composto da un vestito elegante rosso e delle calze a rete. Non lasciatevi ingannare dall'aspetto delicato, Ada è armata di pistola e non ha timore di usarla contro di voi.