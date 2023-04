Resident Evil 4: un cosplay di Ashley con la fotocamera in mano prima del terrore

Resident Evil 4 Remake è già un successo assoluto con oltre 4 milioni di copie vendute a soli pochi giorni dal rilascio ufficiale. La popolarità dell'horror Capcom si estende ben oltre la riedizione del videogioco e ha colpito la community di cosplayer che sta omaggiando il cast di protagonisti.

La più recente patch di Resident Evil 4 Remake ha apportato migliorie tecniche PlayStation 5 e Xbox One Series X/S. La portata principale dell'update è stata tuttavia l'introduzione gratuita della modalità Mercenari, che amplia la longevità del titolo horror e impreziosisce il gameplay con strategia e tattica.

A ogni modo, mentre l'utenza è ancora impegnata con l'avventura in Spagna di Leon S. Kennedy, la cosplayer Cryptic Jinx porta gli appassionati al fianco di Ashley Graham, la figlia ventenne del presidente degli Stati Uniti. Rapita e imprigionata dagli Illuminados, viene salvata da Leon. Tuttavia, in lei è stato impiantato un parassita Plaga che dovrebbe permettere al culto di prenderne il controllo.

In questo cosplay di Ashley da Resident Evil 4 Remake vediamo la bionda figlia del presidente in ginocchio e con la fotocamera in mano, pronta a scattarsi un ritratto attimi prima del suo poco piacevole viaggio in Europa. Con i capelli a caschetto e un pullover smanicato color arancio, indossa una gonna di jeans, degli stivali e dei collant che non erano presenti nella versione originale del gioco. A proposito, avete già visto la reazione della modella di Ashley per Resident Evil 4 Remake?