Resident Evil 4: un cosplay di Ashley Graham urla disperata in cerca d'aiuto

Uscito a fine marzo 2023, Resident Evil 4 Remake è stato un successo per Capcom, che con questo progetto realizzato quasi alla perfezione ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo. Il successo dell'avventura horror spagnola non si limita ai numeri ottenuti, ma anche al calore dimostrato dal pubblico.

La community ha ormai da tempo completato la storia principale ed è in attesa del presunto DLC per Resident Evil 4 Remake che riporterà l'utenza a rivivere le atmosfere del titolo con contenuti aggiuntivi inediti. Nonostante ciò, in rete continuano ad arrivare omaggi al quarto capitolo dell'iconica saga della software house nipponica.

Giovane figlia del presidente degli Stati Uniti, Ashley Graham viene rapita da una misteriosa organizzazione terrorista. Durante gli eventi di Resident Evil 4 all'agente governativo Leon S. Kennedy viene affidata la missione di riportare sana e in salvo la ragazza, portata in una regione remota dell'entroterra spagnolo. Il villaggio che si è reso complice di questo rapimento è tuttavia abitato da fanatici della setta degli illuminados, tutti convertiti mentalmente attraverso il parassita noto come Plagas. In questo cosplay di Ashley da Resident Evil 4 la ragazza urla disperata in cerca d'aiuto. Riuscirà Leon a salvarla? A condividere questo set è la cosplayer italiana Himee.lily.