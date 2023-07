Resident Evil 4: un cosplay di Leon e Ada si coprono le spalle dal virus zombi

Spinti dal clamoroso successo di Resident Evil 4 Remake, i rumor sul remake di Resident Evil Code Veronica continuano a susseguirsi. Secondo indiscrezioni trapelate in rete, il gioco dovrebbe usufruire dell'ormai collaudato RE Engine e la data di uscita dovrebbe essere prevista per il 2025.

Mentre al momento tutto tace in casa Capcom per quanto riguarda gli annunci di Resident Evil 9 e Resident Evil Code Veronica Remake, la software house giapponese si gode il successo del suo franchise. In totale, Resident Evil vanta quasi 150 milioni di copie vendute, affermandosi come il brand principale e più fruttuoso di Capcom. Merito di ciò è da ricondursi anche al recente remake di quello che per molti è il capitolo più bello della saga.

Nel mese di marzo 2023 la community ha avuto modo di tornare a vivere il terrore di Las Plagas con il remake quasi perfetto di Resident Evil 4. In un tetro villaggio della Spagna, l'agente speciale del presidente degli Stati Uniti Leon S. Kennedy si immerge in una nuova, pericolosa missione dopo i terribili eventi accaduti a Raccoon City sei anni prima.

L'attesa per la modalità VR di Resident Evil 4 Remake, annunciata al PlayStation Showcase ma di cui ancora non si sa l'uscita, viene allietata dai celebri cosplayer Taryn e Andrasta, che insieme contano quasi un milione di follower. In questo cosplay di Leon e Ada da Resident Evil 4 l'agente speciale e la spia fanno coppia coprendosi le spalle a vicenda, studiando un piano d'azione e scambiandosi sguardi carichi d'intensità.