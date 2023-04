Resident Evil 4: un cosplay di Leon S. Kennedy dall'ospite al Napoli Comicon Ivan Esposito

I numeri parlano chiaro, con la riedizione del quarto capitolo della saga Capcom ha fatto centro. Resident Evil 4 Remake è stato un successo commerciale. L'avventura spagnola di Leon, d'altronde, è stata da sempre una delle più apprezzate del franchise horror, anche e soprattutto tra i cosplayer.

Il Napoli Comicon 2023 si avvicina e tra gli ospiti dell'edizione di quest'anno ci sarà anche il cosplayer italiano Ivan Esposito. L'artista ha partecipato alla campagna promozionale PlayStation 5 in Italia, collaborando con Sony che portò una gigantesca PS5 nel bel mezzo della città di Roma. È ancora una sorpresa quale personaggio interpreterà per la fiera che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio 2023 a Napoli, ma nell'attesa ecco un suo cosplay di Leon S. Kennedy da Resident Evil 4.

Shinji Mikami è stato conquistato da Resident Evil 4 Remake e come il papà della serie anche tanti altri, tra i quali proprio il nostro Ivan "Nathan Drake" Esposito. Nello scatto da lui condiviso lo ritroviamo nei panni dell'ex agente di polizia divenuto un agente del governo e inviato in missione nel villaggio spagnolo in cui un nuovo, misterioso virus sta minacciando l'umanità.

In t-shirt aderente azzurra e con la 9mm in pugno, quella condivisa dall'artista è solo una prima versione del "suo Leon". In seguito ha infatti deciso di modificare radicalmente il personaggio. Il cosplayer nostrano porterà Leon anche al Comicon di Napoli?