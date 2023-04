Resident Evil 4 domina in UK ma Super Mario Odyssey e Gotham Knights tornano in Top 10

Nonostante le poche nuove uscite dell'ultimo periodo, la classifica inglese di questa settimana riserva interessanti sorprese. Sì, Resident Evil 4 Remake è sempre primo in Gran Bretagna ma in Top 10 tornano due "vecchi" giochi, a sorpresa.

FIFA 23 mantiene saldamente il secondo posto seguito da Hogwarts Legacy mentre Call of Duty Modern Warfare II occupa la quarta posizione con Mario Kart 8 Deluxe a seguire. Sesto posto per Gotham Knights che torna in Top 10 grazie ad un sostanzioso taglio di prezzo, segue WWE 2K23 al settimo posto.

Classifica inglese 3 aprile 2023

Resident Evil 4 Remake FIFA 23 Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare 2 Mario Kart 8 Deluxe Gotham Knights WWE 2K23 Super Mario Odyssey God of War Ragnarok Minecraft Nintendo Switch Edition

Sorpresa all'ottavo posto con Super Mario Odyssey, spinto dall'uscita di Super Mario Bros Il Film e dal bundle Nintendo Switch Super Mario Edition lanciato a fine marzo. Chiudono la Top 10, God of War Ragnarok e Minecraft Nintendo Switch Edition.

Stupisce il ritorno in Top 10 di Gotham Knights, il gioco è stato lanciato a ottobre 2022 ma è scomparso rapidamente dalle classifiche, eclissato dagli altri blockbuster della stagione autunnale. Il taglio di prezzo sembra aver giovato alle vendite e il gioco di WB torna in classifica.