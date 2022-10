Resident Evil 4 Remake, il destino del cane sconvolge i fan: il gioco sarà più dark?

Il trailer di presentazione del gameplay del remake di Resident Evil 4 ha convinto appieno i giocatori, ma c'è un dettaglio che ha rattristato alcuni di coloro che hanno giocato anche all'originale. No, non ha a che fare con la grafica o le meccaniche di gameplay, bensì con un cane.

Se ben ricordate, nelle fasi iniziali del cult del 2004 Leon s'imbatteva in un cane intrappolato in una tagliola per gli orsi. A quel punto il giocatore poteva chinarsi per liberarlo, garantendosi poi il suo aiuto in una boss battle successiva. Ebbene, nel remake le cose andranno diversamente: come potete vedere nella video comparativa offerta da IGN USA, nella nuova versione di Resident Evil 4 Leon arriva troppo tardi, trovando il povero cane già morto. La notizia ha prevedibilmente sconvolto anche il curatore del celebre account Twitter "Can You Pet the Dog?", che tra il serio e il faceto tiene gli utenti informati sui cani digitali che possono essere accarezzati nei videogiochi. "Che c***o", è stato il suo breve ma inequivocabile commento.

Perché Capcom ha operato questo cambiamento? Secondo alcuni, è possibile che lo abbia fatto per rendere i toni del gioco ancor più dark: l'arrivo del cane in soccorso, in una delle scene indubbiamente più belle del gioco, donava a Leon un senso di speranza e riconoscenza che a quanto pare non potrà provare nel Remake, a meno che la casa di Osaka non abbia pensato a qualcosa di diverso.

Resident Evil 4 Remake, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 24 marzo 2023. Avete già dato un'occhiata alle edizioni Standard, Deluxe e Collector's?