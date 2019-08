Resident Evil 4: un giocatore ha ucciso l'uomo con la motosega...usando solo una porta!

Lo YouTuber Dante Ravioli si è reso protagonista di una bizzarra impresa videoludica: sconfiggere l'uomo con la motosega di Resident Evil 4...utilizzando solo una porta! Il processo ha richiesto in tutto una trentina di minuti.

L'uomo con la motosega (che nel gioco si chiama Dr. Salvador) è senz'altro uno dei nemici più iconici di Resident Evil 4. Affrontarlo richiede sempre un certo impegno, riflessi pronti e una mira salda e precisa...almeno, fino a quando vi limitate a usare le armi da fuoco.

Lo YouTuber Dante Ravioli, specializzato nel portare a termine imprese videoludiche dal sapore bizzarro, ha deciso di affrontare il Dr. Salvador...servendosi solo di una porta! Il concetto di fondo è semplice: quando aprite una porta facendola sbattere sul nemico, questi riceverà una piccola quantità di danno.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, Dante Ravioli si è armato di una buona dose di pazienza ed è riuscito a eliminare l'uomo con la motosega utilizzando solo una porta. Il processo ha richiesto in tutta una trentina di minuti, il tempo necessario per infliggere abbastanza danni da mettere il nemico al tappeto. Cosa ne pensate di questa impresa?

Intanto, parlando di Resident Evil 4, ricordiamo che il quarto capitolo del celebre survival horror di Capcom è arrivato di recente su Nintendo Switch in edizione rimasterizzata. Sulle nostre pagine, inoltre, trovate la recensione di Resident Evil 4 Remastered.