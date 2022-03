'Resident Evil 4 è il gioco in cui ho messo meno di me stesso': parla Shinji Mikami

A pochi giorni dall'esordio di Ghostwire Tokyo, Shinji Mikami, noto papà della serie di Resident Evil e autore di giochi come Devil May Cry, Dino Crisis, Vanquish e God Hand ha discusso del turbolento rapporto che ha vissuto con Resident Evil 4 e con il suo processo di sviluppo.

Resident Evil 4 è stato il capitolo che ha inaugurato il filone action del franchise, e per realizzarlo Mikami ha dovuto combattere costantemente con il suo dualismo interiore, costituito per una metà dal director creativo e per l'altra dal produttore.

Nel corso di una chiacchierata con Keiichiro Toyama, leader di Bokeh Game Studio nonché ideatore della serie di Silent Hill, Mikami ha ammesso che Resident Evil 4 è "il gioco in cui sento di aver messo meno di me stesso. Dentro di me ci sono il Mikami creativo e il Mikami produttore".

Mikami ha rivelato che quando il lato creativo di se stesso condivide delle idee "il Mikami produttore lo mette immediatamente a tacere". Questa seconda metà dell'autore gli comunica che a nessuno piacerebbe quello che vorrebbe proporre, e che dovrebbe semplicemente lasciare tutto così com'è.

"Con il tempo, finisci per avere una doppia personalità", ha continuato. "Per Resident Evil 4, in realtà non ho fermato la mia frenesia da solo. Volevo che un produttore intervenisse e lo facesse per me".

Un titolo che invece è stato maggiormente caratterizzato dal suo lato creativo è God Hand, picchiaduro per PlayStation 2 lanciato in Giappone nel 2006 e in tutto il mondo nel 2007 realizzato con Hideki Kamiya e il team di Clover Studio.