Resident Evil 4 Gold Edition esce a febbraio 2024 per un leak, annuncio imminente?

In queste ore su Metacritic ha fatto la sua comparsa una pagina dedicata a Resident Evil 4 Remake Gold Edition, edizione del gioco mai annunciata da Capcom, almeno nel momento in cui scriviamo. Che un annuncio sia destinato ad arrivare a breve?

Del resto non dobbiamo stupirci, già in passato la casa di Osaka ha pubblicato Gold Edition per Resident Evil Village e Resident Evil 7 Biohazard, dunque potrebbe seguire un iter assolutamente identico anche per Resident Evil 4 Remake.

Il gioco è uscito a marzo 2023, accolto positivamente da pubblico e critica, mentre il DLC Separate Ways con Ada Wong è stato pubblicato pochi mesi dopo, a settembre. La modalità VR di Resident Evil 4 esce l'8 dicembre, in contemporanea con i The Game Awards... che possa essere questa la sede adatta per annunciare la riedizione di RE4 Remake?

Secondo Metacritic, Resident Evil 4 Remake Gold Edition esce il 9 febbraio 2024, al momento le uniche piattaforme segnalate sul celebre aggregatore sono PS4 e PS5 ma immaginiamo che il gioco uscirà anche su PC e console della famiglia Xbox. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'annuncio di Capcom, sicuramente sarà una buona occasione per recuperare uno dei videogiochi più apprezzati dell'anno.