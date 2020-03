Resident Evil 4 HD Project: la Remaster fan made è quasi pronta, ecco un video 4K

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Resident Evil 3 Remake, il team di sviluppatori amatoriali di Resident Evil 4 HD Project si prepara a lanciare la loro Remaster fan made e ci offre un assaggio del lavoro compiuto confezionando un video gameplay in 4K.

In sviluppo da diversi anni con lo scopo di migliorare sensibilmente il comparto tecnico dell'ultima versione PC di RE4, il progetto portato avanti dai modder Albert e Chris è perciò prossimo alla conclusione, o quantomeno alla sua distribuzione in via del tutto gratuita come pacchetto aggiuntivo per chi possiede già una copia PC dell'edizione Ultimate HD del capolavoro survival horror di Capcom.

Se nelle precedenti versioni di Resident Evil 4 HD Project gli autori hanno lavorato alacremente sulla definizione delle texture e sulla qualità di illuminazione ed ombre, negli ultimi mesi si sono concentrati sulla stabilità del framerate alle risoluzioni più elevate, il tutto per consentire ai fan di reimmergersi nelle atmosfere da incubo del titolo sfruttando le risorse computazionali dei moderni PC gaming, da qui l'impegno profuso sulla fluidità di gioco in 4K.

In attesa di capire quando sarà disponibile la versione finale del DLC fan made di Resident Evil 4 su PC, vi lasciamo al filmato in cima alla notizia e vi ricordiamo che RE3 Remake sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One per il 3 aprile. Al suo interno, troveranno spazio sia la campagna principale con protagonista Jill Valentine (non ce ne voglia Nemesis!) che la componente multiplayer asimmetrica Resident Evil REsistance.