Resident Evil 4 HD Project: un video mostra le ultim migliorie apportate al gioco

I modder Albert e Chris hanno pubblicato un nuovo video diche mostra le ultime migliorie apportate a questo progetto amatoriale, che si pone l'obiettivo di migliorare il comparto tecnico del gioco

Nelle precedenti build, i due autori hanno lavorato sulla qualità delle texture, adesso hanno invece aggiunto le sorgenti luminose e le ombre dinamiche per le armi, feature del tutto assente nel gioco originale. Per l'occasione, Albert e Chris hanno diffuso un video che mostra le migliorie apportate con l'ultima versione della demo, purtroppo ancora non completa.

Come spesso accade per i progetti di questo tipo, non sappiamo se Albert e Chris riusciranno a rendere disponibile Resident Evil 4 HD Project o se Capcom, in qualità di titolare dei diritti sul franchise, vieterà qualsiasi pubblicazione dell'opera.