Resident Evil 4: un'iconica battuta di Leon stava per essere tagliata dal Remake

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Resident Evil 4 Remake, Capcom ha svolto un eccellente lavoro di reinterpretazione del suo classico, rinnovandolo ed arricchendolo con nuovi contenuti e meccaniche, pur togliendo alcuni elementi visti nel titolo originale del 2005.

Tra le rimozioni ci sono anche frasi pronunciate da Leon durante l'avventura, e sebbene il personaggio rimanga sostanzialmente fedele alla sua caratterizzazione iniziale nonostante i toni più seri del remake, alcune delle più famose non hanno fatto il loro ritorno. Ma a quanto pare sembra che anche la sua battuta più celebre ed amata stava per essere tolta da Resident Evil 4 Remake: trattasi di "where's everyone going, bingo?", in italiano "ma dove stanno andando, al bingo?", pronunciata al termine dell'assedio al villaggio.

A svelare il retroscena ad IGN.com è stato Nick Apostolides, doppiatore di Leon, che rivela come nello script iniziale il suo personaggio doveva dire una frase completamente diversa una volta concluso lo scontro nella piazza del villaggio. "Avevano effettivamente scritto una frase diversa al posto di quella originale, l'abbiamo registrata un po' di volte ma non funzionava, allora il direttore delle cinematiche ha detto 'al diavolo, mettiamoci la battuta del bingo'. Alla fine l'abbiamo messa ed è rimasta nel gioco completo", afferma Apostolides senza tuttavia rivelare quale era la battuta alternativa pensata inizialmente.

I dialoghi sopra le righe sono tra i motivi che hanno reso così amato l'originale Resident Evil 4 e, al netto di qualche rimozione, anche il remake segue in buona parte la stessa strada dando a Leon nuove battute da affiancare alle classiche. Parlando a proposito di contenuti molto apprezzati, la modalità Mercenari è arrivata in Resident Evil 4 Remake e si prospetta ancora più frenetica e coinvolgente rispetto al passato.