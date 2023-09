Resident Evil 4 e l'iconico arrivo al villaggio: l'uomo con la motosega terrorizza Leon

Vi abbiamo già raccontato del primo zombie della storia di Resident Evil, ma la serie Capcom ha offerto tantissimi altri momenti iconici ed indimenticabili nel corso del tempo. Uno di questi si trova in Resident Evil 4, proprio nei suoi primi minuti di gioco.

Al momento della sua uscita su GameCube all'inizio del 2005, il quarto capitolo di Resident Evil si rivelò una vera e propria rivoluzione per il franchise: addio controlli legnosi, addio inquadrature fisse, addio persino agli zombie ed alle mostruosità dell'Umbrella Corporation per dare vita ad un corso per il brand, reso molto più dinamico ed al passo con i tempi grazie all'impostazione in terza persona con telecamera sulla spalla del protagonista Leon S. Kennedy, oltre ad offrire una nuova concezione di horror mai sperimentata dai precedenti giochi della serie.

Al posto dei famosi non-morti troviamo ora i Ganados a minacciarci, esseri umani posseduti da un parassita noto come Las Plagas, che pur essendo privi di raziocinio non perdono le proprie capacità motorie e l'intelletto di base, rendendoli in questo modo nemici ancora più pericolosi e dinamici. All'arrivo nei boschi vicini ad uno sperduto villaggio della Spagna rurale, Leon si mette alla ricerca di Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti rapita da una misteriosa organizzazione, salvo ritrovarsi subito braccato dai Ganados. L'agente riesce a respingere l'offensiva dei contadini impazziti, ma il peggio per lui deve ancora arrivare. La situazione infatti degenera non appena mette piede nel cuore del villaggio.

Qui Leon non solo scopre che i Ganados sono numerosi e ben organizzati, ma sono disposti a ricorrere ad ogni arma improvvisata pur di farlo a pezzi. E se già essere circondato dai folli abitanti è fonte di stress, il peggio sta per arrivare: un uomo incappucciato armato di motosega sta venendo a prenderlo. I giocatori fanno così la conoscenza di uno dei nemici più pericolosi e memorabili di tutta la serie Capcom, che ci insegue senza sosta con la sua motosega attiva con l'intenzione di decapitarci. Basta un singolo colpo ed il game over è istantaneo, così come lo sono i litri di sangue e la testa mozzata di Leon che rotola a terra. Di fronte ad un avversario così temibile la tensione è letteralmente palpabile, e basta soltanto sentire in lontananza i rumori di quella motosega per sudare freddo.

Sono momenti come questi che hanno reso Resident Evil 4 un'opera immortale, rimasta per sempre impressa nel cuore e nella mente di tutti coloro che lo hanno vissuto all'epoca della sua originale uscita. Il successo di un simile nemico è stato tale che Capcom provò a riproporre minacce analoghe anche nei giochi successivi come Resident Evil 5 e Resident Evil 6, senza tuttavia riuscire a ricreare la stessa magia che caratterizzò il quarto episodio.

L'indimenticabile arrivo al villaggio è riproposto in chiave moderna in Resident Evil 4 Remake: il "Chainsaw Man", noto anche come "Dr. Salvador", è ovviamente presente, ma questa volta Leon può respingere la sua offensiva grazie al proprio coltello, effettuando un coreografico parry che gli consente di bloccare la morsa della motosega e salvarsi così la pelle. A non essere cambiata è la tensione che si prova, potente nel 2023 esattamente come lo è stata nel 2005.

Curiosi comunque di sapere qual è il Resident Evil più spaventoso mai fatto, dalle origini fino ai giorni nostri?