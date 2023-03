Resident Evil 4 Leon and the Mysterious Village: nel secondo episodio regna l'amore

Capcom ha pubblicato il secondo episodio di Leon and the Mysterious Village, la serie anime di Resident Evil 4 Remake realizzata sullo stile dei classici della serie World Masterpiece Theater della Nippon Animation.

Nel primo episodio Looking for Ashley, i due protagonisti si sono finalmente ritrovati mentre il secondo appuntamento intitolato A Promise Between the Two vede Leon e Ashley intenti a siglare un patto, che la giovane ragazza però romperà molto presto, causando non pochi problemi al piccolo Leon. No davvero, non stiamo scherzando, proprio questa è la trama del breve episodio.

La versione animata di Resident Evil 4 è realizzata con lo stile delle serie Nippon Animation prodotte dagli anni '70 e fino ai primi anni '90, i più attenti noteranno somiglianze estetiche e narrative con anime del calibro di Heidi, Lovely Sara, Pollyanna, Anna dai Capelli Rossi, Peline Story, Lucy May, Piccolo Lord e Papà Gambalunga. Queste produzioni erano accomunate dall'etichetta "World Masterpiece Theater", una vera e propria serie che si poneva l'obiettivo di adattare alcuni celebri romanzi in chiave animata.

Resident Evil 4 Remake è in uscita il 24 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 4.