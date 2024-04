Resident Evil 4 per PS5 è al MINIMO STORICO: da prendere subito!

Resident Evil 4 - Edizione Standard mantiene l'essenza del gioco originale, ma altresì introduce un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata. Quindi è adatto anche per chi ha giocato alla versione originale.

Ecco la trama: Il gioco è ambientato 6 anni dopo il disastro biologico dell'incidente di Raccoon City.

Leon S. Kennedy è uno dei sopravvissuti, è stato assegnato come agente speciale governativo al presidente degli Stati Uniti. Grazie all'esperienza maturata in tante missioni passate, a Leon S. viene affidato l'incarico di cercare la figlia del presidente, che è stata rapita.

Segue le sue tracce fino ad arrivare a un isolato villaggio europeo, ma c'è qualcosa di molto strano nella gente del posto.

Il gioco è uscito originariamente come esclusiva per Nintendo GameCube. Tuttavia, il titolo ebbe un successo globale straordinario e inaspettato, tanto che molte persone acquistarono la console Nintendo solo ed esclusivamente per poter giocare a questo rivoluzionario capitolo.

Insomma il gioco offre un'esperienza intensa e coinvolgente. Grazie a un gameplay aggiornato, una trama riconcepita e effetti grafici di alta qualità, offre un'esperienza di gioco ineguagliabile. Il player non mancherà di riscontrare un equilibrio perfetto tra tensione, avventura e strategia.

