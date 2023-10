Resident Evil 4 e RE Village per iPhone: uscita, prezzo, quali sono i telefoni compatibili

Resident Evil 4 Remake e RE Village arriveranno presto su iPhone, iPad e Mac: durante l'evento Apple di settembre è stato annunciato il debutto su App Store dei due giochi Capcom, e in futuro di Assassin's Creed Mirage e Death Stranding Director's Cut. Ma quando escono Resident Evil 4 e RE Village, quanto costano e che telefono serve per giocare?

Resident Evil Village per iPhone: data, prezzo e compatibilità

Iniziamo con Resident Evil Village, il primo dei due a vedere la luce, in ordine cronologico. Resident Evil Village esce il 30 ottobre su App Store (giusto in tempo per Halloween), potete giocare l'incipit di Resident Evil Village gratis mentre il gioco completo dovrà essere necessariamente acquistato al prezzo di 39.99 euro, mentre il Pacchetto DLC costa 19.99 euro.

Resident Evil Village pesa 1.38 GB ed è compatibile con iPhone 15 PRO o PRO Max aggiornati ad iOS 17, iPad dotati di chip M1 o successivo:

iPad Pro terza generazione

iPad PRO 12.9

iPad Air 5a generazione

iPad Pro 11 quarta generazione

iPad Pro 12.9 sesta generazione

Il gioco è tradotto in italiano e supporta il controller per chiunque desideri giocare con un joypad al posto dei comandi touch.

Resident Evil 4 Remake per iPhone: uscita, prezzo e telefoni supportati

Resident Evil 4 Remake non ha ancora una data di uscita precisa, su App Store la data riportata è un generico 31/12/2023, un placeholder indicativo. Anche in questo caso l'incipit è gratis mentre la versione completa può essere sbloccata pagando 69.99 euro, il pacchetto DLC Extra costa 19.99 euro e non mancano acquisti in-app opzionali sotto forma di ticket per l'upgrade delle armi con prezzi da 2.99 euro a 6,99 euro.

Il gioco pesa 781 MB ed è completamente in italiano, anche in questo caso garantito il supporto per i controller. La lista dei dispositivi compatibili è la stessa di Resident Evil Village: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro terza generazione, iPad PRO 12.9, iPad Air 5a generazione, iPad Pro 11 quarta generazione, iPad Pro 12.9 sesta generazione con l'aggiunta di Mac con chip M1 o versioni successive.