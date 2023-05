Resident Evil 4 Remake abbraccia la realtà virtuale: la VR Mode in azione!

Capcom aveva già confermato in precedenza che la modalità VR per Resident Evil 4 Remake era in sviluppo e prevista come DLC gratuito, ma in occasione del PlayStation Showcase di maggio 2023 c'è stata finalmente l'occasione per vederla in azione a tutti gli effetti.

La VR Mode di Resident Evil 4 Remake si è mostrata in un trailer di circa un minuto e mezzo che ha ripercorso i primi minuti dell'avventura con protagonista Leon S. Kennedy. Il gioco è lo stesso già apprezzato in occasione della sua uscita lo scorso 24 marzo (e la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake vi spiega perché si tratta di un'opera imperdibile), ma ora interamente visto attraverso una prospettiva in prima persona e con movimenti ed animazioni del protagonista riadattati per essere pienamente compatibili con la realtà virtuale.

La tensione e le atmosfere del gioco base restano intatte, e la modalità VR si prospetta altrettanto intensa e coinvolgente, come si può già intuire osservando l'iconico scontro nel cuore del villaggio, con Leon alle prese con orde di Ganados. Resident Evil 4 VR Mode è in sviluppo per PlayStation VR2, sebbene per il momento Capcom non abbia rivelato quando il DLC gratis verrà pubblicato (magari già tra qualche mese?). Si resta dunque in attesa di ulteriori novità da parte degli sviluppatori, ma già adesso la VR Mode sembra promettere scintille.