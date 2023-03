Resident Evil 4 Remake: dove acquistare il gioco al prezzo più basso al lancio

Resident Evil 4 uscirà domani in versione "Remake", una rielaborazione del titolo uscito nel lontano 2005, con un gameplay moderno, una rivisitazione grafica senza compromessi ed una longevità aumentata, mantenendone ovviamente inalterato il divertimento del titolo originale.

Dove possiamo acquistare il gioco oggi spendendo il minimo possibile? Scovando in rete, il prezzo più basso al momento ce lo propongono i venditori di eBay. Il gioco infatti in edizione PS4 e PS5 è acquistabile a 59,50 euro con spedizione gratuita, con lo sconto di 15,50 euro dal prezzo di listino di 74,99 euro. L'edizione per Xbox Series X è acquistabile a 64,99 euro.

Tutte le versioni preordinabili ad un prezzo scontato hanno la copertina della custodia in lingua straniera (principalmente in inglese), il gioco è comunque in lingua italiana come l'edizione con copertina in italiano.

Di seguito i link per acquistare Resident Evil 4 Remake ad un prezzo scontato:

Su Amazon è preordinabile la Steelbook Edition per tutte le console, allo stesso prezzo del listino dell'edizone Standard del gioco, qui la copertina è in italiano, di seguito i link dell'esclusiva Steelbook Edition:

Se invece siete alla ricerca dell'incredibile e ricca Collector's Edition, al momento l'unico store che ci permette di acquistarla al prezzo di listino di 299,99 euro è solamente Amazon, l'unica disponibile è quella per PlayStation 4, recuperabile a questo link.

Vi siete persi la nostra recensione del gioco? Vi consigliamo di recuperarla a questo link, il nostro Giuseppe Carrabba ha premiato il remake con un sonoro 9 su 10.