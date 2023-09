Resident Evil 4 Remake: Ada Wong entra in azione nel video di Separate Ways

Non paghi del clamore suscitato con il video di Resident Evil 4 Remake Separate Ways, i ragazzi di Capcom ci rituffano nelle atmosfere livide dello sparatutto horror per darci in pasto un nuovo filmato dimostrativo dell'espansione con protagonista Ada Wong.

L'immancabile Launch Trailer che precede l'approdo sul mercato di questo atteso DLC offre agli sviluppatori giapponesi l'opportunità di illustrare alcune delle dinamiche di gameplay inedite che dovremo sperimentare in compagnia della letale e affascinante Ada Wong.

Sempre nel nuovo video ci viene offerta una veloce infarinatura degli elementi narrativi su cui è stata costruita l'impalcatura ludica di Separate Ways, un'espansione che ci permetterà di vivere un'avventura ancora più appassionanti tra zombi e personaggi loschi disposti a tutto pur di perseguire i propri piani.

Contestualmente al lancio di Separate Ways assisteremo alla pubblicazione di un aggiornamento gratuito, Mercenari, che andrà ad arricchire l'omonima modalità introducendo tutta una serie di contenuti inediti e migliorie, accompagnate dall'introduzione della stessa Ada Wong e, presumibilmente, di Albert Wesker come personaggi giocabili.

Se volete saperne di più sull'ultima esperienza a tinte oscure confezionata da Capcom che verrà lanciata il 21 settembre su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova dell'espansione Separate Ways di Resident Evil 4 Remake, con tutte le riflessioni e le analisi di Giuseppe Carrabba sulla prossima missione da svolgere indossando i panni di Ada Wong.